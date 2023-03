Beursblog: sterk industriecijfer geeft Hongkong vleugels

Door Johan Wiering

De aandelenbeurs in Hongkong gaat vanochtend flink vooruit. Een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid in de Chinese industriesector zorgt voor optimisme over de heropening van de op een na grootste economie ter wereld en wakkert de kooplust bij beleggers aan.