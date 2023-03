Beursblog: verlies voor AEX bij stijgende rentes, Just Eat achteruit in Midkap

Door Theo Besteman

De AEX is woensdag met 0,5% verlies gesloten, nadat rentegevoelige fondsen als ASMI en Unibail fors achteruit gingen. Prosus hield met Randstad en ArcelorMittal stand in de AEX. Just Eat Takeaway sloot 3,1% lager in de Midkap op zijn kwartaalrapportage. Wall Street koerst lager op zorgen van meer stevige rentestappen om de inflatie in de sterke economie te beteugelen.