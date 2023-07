Schiphol mag versneld krimpen, Staat wint hoger beroep

De minister mag het mes in de luchthaven zetten vanaf het volgende zomerseizoen. Volgens het hof kan het aantal vluchten omlaag op basis van de zogeheten Geluidsverordening. Die staat het andere verplichte traject op last van de Europese Commissie dat wordt gevolgd om krimp voor elkaar te krijgen, niet in de weg. Op basis van die procedure was de verwachting dat krimp pas eind 2024 mogelijk zou zijn.

Bovendien zegt het hof dat de eerste stap naar 460.000 starts en landingen ’geen exploitatiebeperking’ is. De regeling zou namelijk maar voor een jaar gelden. Er moet wel meer onderzoek worden gedaan naar wat het aantal vliegbewegingen dan op termijn zou moeten worden. Het kort geding is daarvoor geen geschikte vorm, aldus het hof. De partijen verschillen daarover te zeer van mening.

Tijdelijke aanpak

Het hof erkent dat er vermoedelijk ’ernstige schade’ zal optreden voor onder meer Tui, Easyjet en Corendon. „Dat is in het kader van het kort geding echter niet voldoende om tot een andere belangenafweging te komen, ook niet in combinatie met andere belangen, zoals het behoud van werkgelegenheid, de hubfunctie en passagiers. Dat komt omdat het hier om een tijdelijke aanpak van een complex probleem gaat”, zo staat in het vonnis. Het belang van omwonenden weegt zwaarder.

Met de uitspraak kan minister Harbers (Infrastructuur) de EU afsnijden, die eist dat er eerst naar andere maatregelen moet worden gekeken om de herrie te beperken voordat het mes in de luchthaven mag, zoals stillere vliegtuigen, andere aanvliegroutes en bijvoorbeeld isolatie. Dat traject is een paar maanden geleden gestart, waarbij de minister een aantal opties op tafel heeft gelegd. Uiteindelijk wil minister Harbers toe naar 440.000 vliegbewegingen. Harbers zegt in een reactie dat de krimp naar 460.000 een ’noodzakelijke’ eerste stap is om te komen tot meer balans met de omgeving. „Het is fijn dat de rechter ons in het gelijk heeft gesteld.”

De koepel van luchtvaartmaatschappijen roept op tot een dialoog. „Met alle partijen, om in gezamenlijkheid tot een gezonde en duurzame toekomst van de luchtvaart te komen”, zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin in een reactie.

Corendon moet uitwijken

Corendon-topman Steven van der Heijden zegt in een reactie dat hij andere plannen moet maken voor de toekomst. „Wij zullen voor een deel moeten uitwijken naar andere luchthavens. Wij kunnen dat, maar KLM kan dat bijvoorbeeld niet. Die hebben hun vloot afgestemd op Schiphol. Voor hen is dit zuur. De kans is groot dat de verplichte EU-procedure nu een wassen neus zal zijn. De overheid kan de krimp door deze uitspraak in feite een jaar naar voren halen.”

Reisorganisatie TUI noemt de uitspraak in een eerste reactie ’teleurstellend’. „We roepen de minister in ieder geval op om met de luchtvaartsector in gesprek te gaan over hoe hij invulling gaat geven aan de uitspraak en wat dit betekent voor de capaciteit van het zomerseizoen volgend jaar.”

Luchtvaartmaatschappij KLM, naar verwachting het grootste slachtoffer van de krimpoperatie, zegt dat het onduidelijk is wanneer, hoe en op welke manier het arrest zal worden uitgevoerd. Eerder waarschuwde KLM dat haar toekomst op het spel staat. „Wij hebben een plan ingediend voor stiller en zuiniger vliegen, zonder dat ons netwerk hoeft te worden aangetast. Daarover willen we met de overheid en andere partijen in gesprek in het kader van de verplichte EU-procedure”, zegt een woordvoerder.