BAM heeft klus Australië definitief binnen

Volgens een woordvoerder van BAM is met de klus voor de onderneming een omzet van 500 miljoen euro gemoeid. Het gaat om een bedrag van 100 miljoen euro per jaar voor een periode van vijf jaar.

Het totale metroproject Cross River Rail in de Australische stad Brisbane kost omgerekend ongeveer 3,4 miljard euro. BAM maakt deel uit van het zogeheten Pulse-consortium dat verder bestaat uit CIMIC Group companies, Pacific Partnerships, CPB Contractors, UGL, DIF en Ghella Investments & Partnerships.

Brisbane ligt in het oosten van Australië en is de hoofdstad van de deelstaat Queensland. Het project betreft het ontwerp en de aanleg van een ruim 10 kilometer lange spoorverbinding tussen Dutton Park en Bowen Hills. Het project omvat ook twee 5,9 kilometer lange tunnelbuizen onder de Brisbane-rivier en het zakencentrum van de stad. Tot de werkzaamheden behoren daarnaast de bouw van vier nieuwe stations en de renovatie van Dutton Park Station. De werkzaamheden moeten in 2024 voltooid zijn.