Van Olphen haalt versterking binnen bij De Volksbank

Van Olphen, die zelf als voorzitter van de raad van commissarissen half augutus aantrad, moet De Volksbank in rustig vaarwater brengen en de verdiensten van de staatsbank op peil brengen in een markt met zeer lage rentes.

De aandeelhouders moeten nog instemmen met de benoeming per 20 september van Van Hoeken en Helthuis. Die laatste werkt nu als managing director bij Van Doorne. Daarnaast is zij commissaris bij ProRail en was zij tot mei dit jaar ook commissaris bij tot mei 2021 bij Van Lanschot Kempen. Petra van Hoeken was chief risk officer bij onder andere de Rabobank en het Haagse NIBC, zij is ook commissaris bij Nordea en de Nederlandse Waterschapsbank.

De bank kampte afgelopen maanden met interne problemen. Door intern geruzie werd eerder financieel directeur Pieter Veuger ontslagen. Ook stapte operating officer (coo) Mirjam Verhoeven uit onvrede over de interne gang van zaken op. De routinier Van Olphen moet orde op zaken stellen.

De gang van zaken werd onderzocht na klachten over pesten en intimidatie. Hoewel beide op de werkvloer en in de directiekamer geen dagelijkse gang van zaken zijn bij De Volksbank volgens de onderzoekers, is dit wel ’incidenteel’ gebeurd. „Alsook dat dat voor sommigen tot een onveilige werksituatie heeft geleid”, meldden zij in hun eindrapport.