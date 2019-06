Vakbond maakt zich zorgen over Hudson’s Bay

Ⓒ STOFFELS, ANKO

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV maakt zich zorgen over het voortbestaan van warenhuisketen Hudson’s Bay in Nederland. Bij het bedrijf is een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de vijftien winkels in Nederland te bekijken omdat er niet naar verwachting wordt gepresteerd. Daarbij gaf Hudson’s Bay aan mogelijk winkels te gaan sluiten.