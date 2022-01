Premium Het beste van De Telegraaf

China begint met voorzichtig uitrollen van eigen cryptomunt

Door Cindy Huijgen

Peking - China zet voorzichtige stappen in het verder uitrollen van zijn eigen nationale digitale munt. Er kan momenteel al in tien steden gebruik gemaakt worden van de munt, onder meer in Peking en in Shanghai. Toch hebben veel Chineze watervrees met de nieuwe betalingsoptie.