Ook ABN Amro stopt met negatieve rente voor rijke spaarders

Premium Financieel

Vijf vragen: ECB en banken verhogen de rente, en mijn spaarrente dan?

Het einde van de negatieve rente is voorbij. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt in juli voor het eerst in elf jaar de rente, van -0,5% naar -0,25%. In september gaat die rente naar 0%, en mogelijk verder omhoog. ING maakte maandag als eerste grootbank bekend in oktober de negatieve rente voor ...