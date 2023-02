Premium Het beste van De Telegraaf

Afval weer opgehaald in grote steden Loonsverhoging na stakingen: ’Dit moet wel betaald kunnen worden’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Vuilophalers ruimen het centrum van Amsterdam op nadat Nederlandse gemeenten en vakbonden een principeakkoord hebben bereikt over een nieuwe cao voor gemeentemedewerkers. In de binnenstad van Amsterdam nam tijdens de staking de het afval op straat toe en ontstonden er bergen met vuilniszakken. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het afval in de grote steden wordt weer opgehaald nu medewerkers van de gemeenten een loonsverhoging krijgen die in de laagste schaal kan oplopen tot bijna 16 procent. Volgens vakbond FNV is in het principeakkoord een gemiddelde loonsverhoging van 9,1 procent behaald. Voor de portemonnee van gemeentewerkers klinkt dat als fantastisch nieuws. Cao-deskundige Henk Strating heeft er vraagtekens bij. „Dit soort toezeggingen moet wel betaald kunnen worden.”