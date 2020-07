Column: jongeren zijn de pineut met dit pensioenakkoord

Vakbond FNV schaarde zich zaterdag achter het pensioenakkoord. Ⓒ ANP

Het onlangs gesloten pensioenakkoord – dat zaterdag door het FNV ’geaccordeerd’ is - stelt dat iedereen erop vooruitgaat en dat het voor jongeren zelfs beter is dan nu. Dat is echter niet zo. Sterker nog, juist jongeren zijn de pineut. Ik zal het uitleggen.