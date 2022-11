Een op drie Netflix-gluurders neemt zelf geen abonnement

Dat blijkt uit onderzoek dat vergelijkingssite Pricewise heeft laten uitvoeren onder duizend Nederlanders.

Sterker nog: voor meer dan de helft van de ondervraagden is een streamingdienst een van de eerste kostenposten waarop ze zullen bezuinigen. Dat zal zeker het geval worden als Netflix het onmogelijk maakt een abonnement te delen met bijvoorbeeld een vriend of een collega.

Meekijken

Vier op de tien Nederlanders kijken mee op het abonnement van iemand anders. Daarvan is dit in vier op de tien gevallen een abonnement van iemand van buiten het huishouden. De helft van hen betaalt hier niet aan mee. Van deze groep zegt 15% zelf een abonnement te nemen als dit niet meer kan. Een op de drie geeft aan dit zeker niet te gaan doen en de rest weet het nog niet.

„Het is jammer dat delen straks of niet meer mogelijk is of minder toegankelijk is door nog hogere abonnementskosten. De streamingdiensten schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. De een na de andere en allemaal voor een paar euro tot een tientje per maand. Heb je meerdere abonnementen, dan tikt dat toch flink aan. Zeker als je ook nog betaalt voor een regulier tv-abonnement en bijvoorbeeld voor extra zenderpakketten. De kosten voor al deze abonnementen stapelen zich op”, zegt directeur Hans de Kok van Pricewise.