Recordbeloning van $50 miljoen voor klokkenluider

De uitbetaling volgde volgens CNN tien jaar nadat de voormalige handelaar Grant Wilson de waakhond tipte en ondersteunde tijdens het onderzoek naar de systematische misleiding van klanten bij de bank. De Amerikaan waarschuwde dat valutahandelaren bij Bank of New York Mellon (BNY) de klanten structureel teveel berekenden bij valutatransacties.

Bank of New York Mellon, een van de grootste bewaarinstellingen in de Verenigde Staten, betaalde na ontdekking van de fraude een boete van $714 miljoen.

BNY Mellon werd aangeklaagd wegens wat oplichting van institutionele investeerders zoals pensioenfondsen werd genoemd. Handelaren misleidden de beleggers volgens de Securities and Exchange Commission voor een bedrag van $2 miljard.

Manipulatie

De pensioenfondsen van onder andere agenten, brandweerlieden en leraren kwamen er dankzij Wilson achter dat ze steevast slechte wisselkoersen bij transacties kregen aangeboden bij BNY Mellon. De handelaren pikten het verschil op tussen de lage, voor klanten gunstige spotprijs en het hogere tarief dat ze uiteindelijk op de rekening zetten.

BNY meldde in 2011 na de aanklacht zich fel te verzetten en ontkende fouten te hebben gemaakt. De aanklagers zouden volgens een zegsman tegen CNN een gebrek aan kennis hebben van de valutahandel. Later stelde BNY tegen Amerikaanse media blij te zijn de kwestie achter zich te kunnen laten.

De SEC heeft, sinds de regeling in werking werd gesteld, in totaal $500 miljoen aan beloning uitgekeerd aan 83 klokkenluiders, meldt CNN.