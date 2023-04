Premium Het beste van De Telegraaf

Liefst 17.000 mensen wachten op keuring UWV: ’Zzp’ers kunnen er niet bij’

UWV-directeur Maarten Camps vindt verbeteren van dienstverlening prioriteit. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Uitkeringsinstantie UWV werkt hard aan het verbeteren van de dienstverlening. Maar die klus is nog niet klaar, zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps. Er staan bijvoorbeeld nog 17.000 mensen op de wachtlijst voor een medische keuring. „Zolang die achterstand niet is weggewerkt, kunnen we de zzp’ers die zich straks verplicht moeten verzekeren er niet bij hebben.”