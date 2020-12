Nieuwe corona-ontwikkelingen drukken stempel op beursweek

Een nieuwe variant van coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk rondgaat, zorgde dit weekend voor veel opschudding. Volgens de Britse regering is de nieuwe variant waarschijnlijk een stuk besmettelijker dan eerdere varianten. Diverse landen, Nederland voorop, hebben daarom besloten voorlopig geen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk meer toe te laten.

Waarschijnlijk kunnen Europese landen wel snel gaan beginnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt maandag met zijn oordeel over het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt. De verwachting is dat het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

Kritieke fase

De brexitonderhandelingen bevinden zich in een kritieke fase. De onderhandelaars die koortsachtig werken aan een handelsakkoord voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie wacht zondag weer eens een deadline. Als er om middernacht geen akkoord ligt, kan het Europees Parlement het niet meer goedkeuren, heeft het duidelijk gemaakt. Maar vooral over visserij worden ze het maar niet eens.

Beide zijden hebben al meermaals deadlines genoemd. Die verstreken even zo vaak weer, zonder dat een van beiden het bijltje er definitief bij neer gooide. De eindstreep die het Europees Parlement afgelopen week trok, leek echter serieuzer. Toch heeft de Franse overheid al laten weten dat het best mogelijk is dat de brexitonderhandelingen ook na dit weekend doorgaan.

In Washington lijkt een nieuw coronasteunpakket inmiddels aanstaande. Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse politiek hebben volgens The Wall Street Journal een akkoord bereikt dat de weg vrijmaakt voor goedkeuring van de overheidsbegroting en zo'n 900 miljard dollar aan nieuwe steun voor de economie. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden zullen mogelijk zondag nog stemmen over de afspraken. Als de twee kamers van het Congres de overheidsbegroting goedkeuren, wordt een zogeheten 'shutdown' van overheidsdiensten afgewend.

De handelsweek is korter dan gebruikelijk, want de beurs in Amsterdam gaat donderdag al eerder dicht vanwege kerstavond. Op eerste kerstdag blijft de beurs de hele dag gesloten. In verband met de kerst zijn de meeste beurzen vrijdag gesloten. Op de Japanse beurs wordt die dag wel gewoon gehandeld.