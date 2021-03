Nieuwe topvrouw Hema mag eindelijk aan de slag

„We zijn er gezamenlijk uit gekomen en kunnen bevestigen dat Saskia op 1 juni start als ceo van Hema”, aldus de winkelketen. Het bedrijf kan niet aangeven wanneer de nieuwe strategie bekend wordt gemaakt. Het was aanvankelijk de bedoeling om dat halverwege februari te doen, maar de komst van Egas Reparaz en de sluiting van de winkels gooiden roet in het eten. „Het is dus nog niet bekend wanneer we dat wel bekend gaan maken. Dat heeft ook te maken met de huidige situatie waar we in verkeren, waarbij de winkels voorlopig gesloten zijn”, zegt een woordvoerder.

Ongunstig

Het conflict over de opvolging kwam op een uitermate ongunstig moment voor Hema, dat vorige maand officieel werd overgenomen door investeringsmaatschappij Parcom en Jumbo-familie Van Eerd. De winkelketen lijdt momenteel zo’n €10 miljoen verlies per week en zit opgescheept met uitpuilende magazijnen. De invoering van click & collect en het winkelen op afspraak verzachten hooguit de pijn. „Het levert nog steeds weinig omzet op, terwijl het afspraak op winkelen redelijk vol zit”, aldus de woordvoerder.

Parcom en Van Eerd hebben een bedrag van €400 miljoen op tafel gelegd om Hema te herfinancieren, dus het bedrijf houdt het nog wel een tijdje vol. Maar zelfs voor Hema zijn het zware tijden, zeker nu er nog steeds geen duidelijkheid is over een mogelijke heropening van de winkels.

Sturing

Hema heeft vooral nu leiding en sturing nodig, dus is het zaak dat Egas Reparaz zo snel mogelijk begint. De nieuwe eigenaren wilden in februari de nieuwe strategie bekendmaken, waarbij Hema weer terug moet naar de kern. Dat betekent dat de winkelketen zich vooral zal richten op Nederland, België en Frankrijk.

Egas Reparaz is er in ieder geval klaar voor. „Ik kijk terug op 22 fantastische jaren bij Ahold Delhaize. Hier heb ik in verschillende rollen heel veel mogen leren en kansen gekregen. Met deze nieuwe stap als ceo bij Hema begint voor mij een nieuw hoofdstuk.”