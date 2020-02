Nikkei zakt door waarschuwing Apple

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,4 procent lager op 23.193,80 punten. De Japanse toeleveranciers van Apple werden van de hand gedaan. Murata Manufacturing en Taiyo Yuden zakten respectievelijk 3,4 en 5,7 procent. Ook de andere Aziatische toeleveringsbedrijven van de iPhone-maker gingen omlaag. In Hongkong verloor Sunny Optical 4,8 procent en in Taiwan daalde Hon Hai Precision Industry, de grootste leverancier van Apple, 0,6 procent.

Ook de chipbedrijven stonden onder druk na berichten dat de Amerikaanse regering de verschepingen van chips aan het Chinese technologieconcern Huawei door chipmakers als TSMC wil blokkeren. De Japanse makers van chipapparatuur Tokyo Electron en Advantest zakten 4,8 en 5,8 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. In Hongkong daalde de Hang Seng-index 1,3 procent. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, verloor 2,3 procent na tegenvallende jaarcijfers. De Kospi in Seoul raakte 1,4 procent kwijt. De Zuid-Koreaanse chipmakers SK Hynix en Samsung leverden tot 2,4 procent in. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent lager. Mijnbouwreus BHP won 0,8 procent na publicatie van de resultaten.