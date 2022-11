Consument houdt donkere bril op: grote aankopen in ijskast

Financieel

Sterke stijging prijzen zet vertrouwen bij consumenten verder onder druk

Het vertrouwen van consumenten in Nederland is in januari voor de vierde maand op rij verslechterd. Steeds meer consumenten merken dat de prijzen sterk zijn gestegen. Daardoor vinden ze het momenteel geen goede tijd om grote aankopen te doen. Ook is men in de huidige nieuwe coronagolf pessimistische...