Beursblog: Wall Street voor derde dag onderuit op rentevrees

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Verbruggen, Senior Trader bij WEBB Traders, luidde de gong voor het 12,5-jarige jubileum. De market maker actief in de elektronische handel op internationale financiële markten werd verwelkomd door Marianne Brackel, Senior Liquidity Provider Manager en Han Zwakenberg, Compliance Officer van Euronext Amsterdam. AEX 690.31 -1.15 %

Wall Street is dinsdag met afgetekend verlies gesloten. De Dow Jones staat 308 punten in het rood nabeurs. Het is de derde verliesdag op rij. De AEX is dinsdagmiddag tot 690 punten gezakt. Opvallende aandelen waren Shell, dat verloor op de dalende olieprijs. OCI ging hard onderuit bij een hoge gasprijs. Rentes lopen overal op.