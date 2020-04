Economen voorzien opnieuw miljoenen nieuwe steunaanvragen VS

De verwachting ligt onder het record aan steunaanvragen dat het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag bekendmaakte. In de voorgaande week wendde een ongeëvenaard aantal van 6,6 miljoen Amerikanen zich tot de overheid voor een uitkering. Toch zouden 5 miljoen aanvragen het op één na hoogste aantal zijn dat ooit is gemeten sinds de overheid deze gegevens bijhoudt.

Bij 15 miljoen steunaanvragen in drie weken tijd stevent 's werelds grootste economie naar alle waarschijnlijkheid af op 10 procent werkloosheid in april. In maart liep de werkloosheid al bijna met een procentpunt op tot 4,4 procent.

In Europa kan de werkloosheid naar 10 tot 20 procent oplopen, denken economen bij Deutsche Bank. Dat zijn niveaus die voor het laatst tijdens de grootste economische depressie van de twintigste eeuw (in de jaren 30) werden gemeten. De aanwijzingen dat het die kant op gaat zijn aanwezig. Het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in het Verenigd Koninkrijk en Spanje liet onlangs net als in de VS een explosieve groei zien.