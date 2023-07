Werkvraag: uit de running na domme actie, wordt loon toch doorbetaald?

Eén van onze medewerkers is op vakantie gegaan naar Cala Santanyi op Mallorca. Je schijnt daar goed te kunnen klifduiken. Nu is hij dronken en onder invloed van drugs in het kader van een weddenschap van een 25 meter hoge klif afgesprongen. Hij heeft zijn schouder verbrijzeld, zijn pols gebroken en een hersenschudding. Het kan wel een jaar duren voordat hij weer de oude is en hij kan maanden niet werken. Moet ik nu zijn loon doorbetalen omdat hij zo stom is geweest?

