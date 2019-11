Yen en weer zitten Grolsch-moeder Asahi dwars

Het is de tweede keer in vier maanden tijd dat Asahi in zijn verwachtingen snijdt. Het bedrijfsresultaat zal waarschijnlijk uitkomen op 202 miljard yen (ruim 1,7 miljard euro). Eerder rekende Asahi nog op 215,5 miljard yen. De omzet komt waarschijnlijk uit op bijna 2,09 biljoen yen, van een eerdere schatting van 2,12 biljoen yen.

Asahi staat onder druk door een reeks aan buitenlandse overnames de afgelopen vier jaar. Dat heeft miljarden gekost, maar het concern gevoeliger gemaakt voor wisselkoerseffecten. Daarbovenop heeft Asahi in Japan last van felle concurrentie op een markt waar minder gedronken wordt.