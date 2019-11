Eigenaar ManCity na deal bijna $5 miljard waard

Met de investering krijgt Silver Lake een belang van 10 procent in City Football Group, dat in totaal zeven professionele voetbalclubs bezit in onder andere de Verenigde Staten, China en Spanje. Het grootste deel van het voetbalconcern blijft in handen van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, telg uit de koninklijke familie van Abu Dhabi.

Silver Lake investeerde aanvankelijk vooral in snelgroeiende technologiebedrijven als Skype en Alibaba. De laatste jaren richt de investeerder zich steeds meer op de wereld van entertainment. Met een belang in internationaal bekende sportteams betreedt de firma een andere groeimarkt.

Het geld dat de Amerikanen in City Football Group steken, wordt onder andere gebruikt in verdere uitbreiding. Daarnaast wordt er verdere technologische ontwikkeling mee gefinancierd.