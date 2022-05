’Warmtepomp moet net zo eenvoudig als een iPhone’

Premium Buitenland

Enorme olieramp dreigt door explosiegevaar oude tanker in Rode Zee

Een roestige tanker met meer dan 1,1 miljoen vaten olie aan boord kan elk moment voor de kust van Jemen zinken, in tweeën breken of exploderen. Met nauwelijks te overziene gevolgen voor het leven in de Rode Zee en ver daarbuiten. „Potentieel een van de grootste olierampen in de wereldgeschiedenis”, ...