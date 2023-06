Flinke opsteker personeel Etos: nog eens 10% meer loon

De nieuwe cao waarover nu een akkoord is bereikt regelt dat het Etos-personeel er vanaf 19 juni 7% loon bij krijgt en per 1 januari van volgend jaar nog eens 3%. Over de werkdruk, in januari ook een belangrijke reden om te gaan staken, praten de bonden en de Etos-directie nog verder.

Meer personeel

Toch is vakbond FNV tevreden: ,,Dit is een heel mooi resultaat na drie rondes onderhandelen", vindt bestuurder Cindy Onvlee van FNV Handel. ,,Wij leggen het positief voor aan onze leden, die mogen stemmen en laten weten of ze het ermee eens zijn.”

Onvlee hoopt dat de werkdruk door de hogere lonen ook al een beetje omlaag gaat. ,,Die salarisverhoging is stap 1. Daarmee wordt het voor mensen al aantrekkelijker om bij Etos te komen werken en staan er straks hopelijk weer meer mensen in de winkels.”

Etos heeft ruim vijfhonderd winkels in Nederland. De loonsverhoging geldt volgens FNV voor 2750 medewerkers.