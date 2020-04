Visa voert winst op maar trekt verwachtingen in

Het concern verwerkte in het eerste kwartaal als geheel nog 2140 miljard dollar aan betalingen, wat neerkomt op een stijging van 5 procent. De omzet van Visa zelf dikte op jaarbasis met 7 procent aan tot 5,9 miljard dollar en de winst ging met 4 procent vooruit tot 3,1 miljard dollar.

De mate waarin de viruspandemie en alle bijkomende coronamaatregelen van invloed zullen zijn op de toekomstige resultaten is op dit moment moeilijk in te schatten. Vandaar dat Visa zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar overboord gooit. Eerder deze week bleek al dat de verkopen door winkeliers in de Verenigde Staten in maart in het sterkste tempo ooit zijn gedaald door de coronacrisis. Door de maatregelen om de uitbraak tegen te gaan werden veel winkels gesloten en bleven Amerikanen massaal thuis. Die ontwikkeling is erg ongunstig voor een bedrijf als Visa, waarvoor de VS verreweg de grootste markt is.