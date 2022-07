Weer €1000 subsidie voor aanvraag van cursus

Bij vorige rondes, die op 1 maart en 1 mei begonnen, was de pot snel leeg. Op 1 september en 1 november kunnen mensen die nu achter het net vissen het opnieuw proberen.

Wie zich heeft aangemeld bij een cursus of opleiding, kan daarna via de website stapuwv.nl het budget aanvragen. Dit wordt dan uitbetaald aan de opleider. In 2022 is er €160 miljoen euro beschikbaar. Deze keer wordt €32 miljoen verdeeld.

De subsidie komt in plaats van de aftrekmogelijkheid van scholingskosten. Op die manier kunnen werkenden en werkzoekenden cursussen direct financieren, en hoeven zij niet te wachten op een belastingteruggave achteraf.

Er is ook kritiek op de regeling, omdat de subsidie lang niet altijd wordt gebruikt om opleidingen te volgen voor beroepen waar tekorten zijn, zoals de zorg, techniek of it. Er worden dan weer volop cursussen NLP, coaching, hypnose of nagelstyling aangeboden.