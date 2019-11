Amsterdam - Beleggers wacht komende week meer onzekerheid. Het uitblijven van een handelsakkoord tussen de VS en China, bij slechts enkele kwartaalcijfers, trok afgelopen week al een wissel. Kwartaalresultaten drogen op, de belegger loopt bij een kortere handelsweek in de VS, zonder cijferregen en weinig liquiditeit, het risico van fikse koersuitschieters. Retailfondsen staan in de belangstelling.