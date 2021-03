Jarige Tommy Hilfiger had ’wind in de rug’

Ⓒ EPA

Op leeftijd, maar nog altijd hip. De naamgever van het iconische modemerk Tommy Hilfiger viert woensdag zijn zeventigste verjaardag. Hilfiger, tweede kind uit een New Yorks gezin van negen, begon zijn carrière in 1969 als kledingverkoper. Terwijl zijn ouders er alles aan deden om hun zoon te laten studeren, begon de telg na zijn middelbare school een eigen winkel in zijn geboorteplaats Elmira in de staat New York: People’s Place.