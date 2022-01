Verkoop bedrijfswagens in hogere versnelling binnen Europa

Dat meldt de Europese branchevereniging ACEA, waarbij alle categorieën het beter deden dan in 2020. In totaal werden er een kleine 1,9 miljoen nieuwe bedrijfsvoertuigen op kenteken gezet. Dat is nog altijd ruim minder dan de 2,1 miljoen uit 2019, dus nog voor de coronacrisis.

Zware vrachtwagens

De verkoop van zware vrachtwagens nam verhoudingsgewijs het sterkst toe en steeg met ruim een vijfde. Ook de verkopen van middelzware voertuigen, waarvan er haast 17 procent meer werden verkocht dan in 2020, gingen hard omhoog. De verkoop van bussen nam maar met een kleine 3 procent toe. De verkoop van bestelbusjes, die het leeuwendeel van alle bedrijfswagens uitmaken, steeg met 8,5 procent.

De grote Europese markten zagen allemaal groei, met uitzondering van Spanje. In Italië was de toename het sterkst, gevolgd door Frankrijk. In Duitsland, waar de gevolgen van de coronacrisis in 2020 relatief meevielen, was er vorig jaar een toename van de verkopen met 0,6 procent. De toename in Nederland bedroeg 12,5 procent.