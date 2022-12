Premium Het beste van De Telegraaf

Boze ex met zwarte boekhouding naar de fiscus, escortbazin de cel in

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

De escortdames mochten zelf bepalen of zij zwart of wit wilden werken. De meesten kozen ervoor hun verdiensten niet aan de fiscus door te geven. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/Westend61

Amsterdam - Een beetje vriendelijk met je ex-partner omgaan is altijd wel aan te raden, zeker als er kinderen zijn. Maar als je een bedrijf runt en niet al je omzet opgeeft bij je belastingaangifte, moet je helemaal oppassen. Daar is de eigenaresse van een escortbureau achtergekomen. Toen haar boze ex met de zwarte boekhouding naar de fiscus stapte, eindigde ze in de cel.