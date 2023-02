Stellantis groeit ondanks tekort aan auto-onderdelen

„Er is enige verbetering in onze uitgaande transport, maar het probleem is nog niet volledig opgelost”, zei Richard Palmer, financieel directeur van het concern, tijdens een toelichting op de jaarresultaten. Concurrent Volkswagen gaf onlangs ook al aan dat er een heleboel onverkochte auto’s op het terrein achterblijven door transportproblemen.

Ondanks de problemen behaalde Stellantis een recordomzet in 2022 van bijna 180 miljard euro, 18 procent meer vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst ging met ruim een kwart omhoog tot 16,8 miljard euro, eveneens een record. De inkomsten werden vooral gestuwd door hogere prijzen, nieuwe modellen die goed aanslaan en gunstige wisselkoerseffecten. In de tweede jaarhelft gingen de zaken wel minder goed door de logistieke moeilijkheden.

Het aantal verkochte volledig elektrische auto’s schoot vorig jaar wel met 41 procent omhoog tot 288.000 stuks. Het concern heeft nu 23 verschillende elektrisch aangedreven auto’s op de markt. Dat aantal moet tegen eind 2024 meer dan verdubbelen tot 47.

Stellantis, met hoofdkantoor in Hoofddorp, is in 2021 ontstaan uit de fusie tussen Peugeot SA en Fiat Chrysler. Het concern voert veertien automerken, waaronder ook Alfa Romeo, Citroën, Maserati, Dodge en Lancia.