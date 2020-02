Column: accountant moet ook letten op klimaatverandering

Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Commissie Toezicht Accountancy ingesteld. Ⓒ ANP

Binnenkort publiceren ondernemingen hun jaarverslag. Eerst kunnen beleggers hun leeshonger stillen met twee recente rapporten over de toekomst van de accountancy. De aanleiding voor die analyses is bekend: er is een structureel probleem met de kwaliteit van de accountantscontrole. Dat de oplossing van dat probleem niet eenvoudig is, blijkt wel uit de meer dan honderd maatregelen die afgelopen jaren zijn geopperd om te helpen het vertrouwen in de accountant terug te krijgen.