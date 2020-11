Hema schrijft bijna €100 miljoen af om impact coronacrisis

In die periode was er nog geen sprake van een coronapandemie, maar volgens Hema geeft het geen juist en eerlijk beeld als de crisis achterwege wordt gelaten. De warenhuisketen laat verder weten dat de situatie de komende tijd zeer onzeker blijft.

Verlies

Hema heeft 82,2 miljoen afgeschreven op goodwill en nog eens €15 miljoen op zijn bezittingen. Verder boekte Hema €2,6 miljoen af op zijn bakkerijen die twee jaar lang te koop stonden.

Hema heeft een gebroken boekjaar dat loopt van februari tot februari. De warenhuisketen behaalde een omzet van €1,26 miljard. Het concern boekte verder een verlies van 117,4 miljoen, mede door de afschrijvingen.

Verkocht

Hema is vorige week door zijn Angelsaksische schuldeisers verkocht en komt weer in Nederlandse handen. De deal van €440 miljoen is onder voorbehoud van financiering.

De kopers zijn Jumbo-familie Van Eerd (via het kersvers opgerichte investeringsfonds Mississippi Ventures) en investeringsfonds Parcom. Zij betalen welgeteld €402.043.825 voor Hema, waarmee de bestaande piramide aan leningen vrijwel in een klap wordt afgelost. De keten lost vervolgens zelf nog de laatste, onlangs verstrekte hoogrentende overbruggingslening van €38 miljoen af aan zijn schuldeisers.

Banken

Eerder meldde deze krant al dat de familie Van Eerd en investeerder Parcom via een 50/50-joint venture de warenhuisketen wilden kopen, om het op termijn over te dragen aan de supermarktketen van de familie.

Het consortium Parcom en Van Eerd probeert momenteel de grootbanken ING, ABN Amro en Rabobank te overtuigen van het businessplan, waarbij Hema zich in de toekomst meer gaat richten op de Benelux en Frankrijk. Het consortium vraagt veel geld, ten minste €380 miljoen. En dat in een sector, de retail, waar banken al terughoudend zijn.