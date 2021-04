Pensioenpot beter gevuld maar risico op korten blijft

Het grootste pensioenfonds ABP had zelfs precies genoeg in kas om aan alle pensioenverplichtingen te voldoen. Dat was sinds april 2019 niet meer voorgekomen. Ook bij de vier andere grote pensioenfondsen ziet het er financieel rooskleuriger uit, blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Maar de buffer die pensioenfondsen moeten aanhouden is nog steeds niet groot genoeg. „Er verandert helaas nog weinig aan de vooruitzichten”, zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. „Pensioenverhoging blijft uit zicht en ook de kans op verlaging van pensioen in de komende jaren blijft reëel.”

Of er gekort moet worden op de pensioenen hangt ook sterk af van het nieuwe pensioenstelsel.