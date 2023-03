Premium Het beste van De Telegraaf

Mazzel: man komt dankzij jubelton van negatieve BKR-codes af

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een man komt van zijn BKR-registraties af om een huis te kunnen kopen. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Wie eenmaal negatieve noteringen bij Stichting BKR te pakken heeft, kan het op de huizenmarkt doorgaans wel vergeten. Een hypotheek afsluiten is dan eigenlijk schier onmogelijk. Een man die op een kleine schuld achterstanden heeft laten ontstaan, mazzelt nu alsnog. Hij wil een huis kopen en kan een jubelton krijgen. Omdat die regeling wordt geschrapt, is er voldoende urgentie om hem eerder van zijn BKR-codes af te helpen, vindt klachteninstituut Kifid. Opvallend, omdat het consumenten maar zelden lukt via een gang naar het instituut van hun noteringen af te komen.