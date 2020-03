Houtproducent Accsys voorziet instorting vraag door coronavirus

Accsys wil minder voorraden aanhouden om kosten te verlagen. Daarnaast wordt mogelijk gesneden in de variabele beloning. Bestuursleden en senior management hebben al ingestemd met een reductie van 20 procent in hun salarissen. Verder worden alle niet-essentiële kosten even niet gemaakt en wordt waar mogelijk geen nieuw personeel meer aangenomen. Ook wil Accsys zich beroepen op noodsteun voor bedrijven in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Vanwege de coronacrisis ziet de onderneming zich genoodzaakt om de geplande investering in de nieuwe Accoya-reactor in Arnhem verder de toekomst in te schuiven. De bouw van de fabriek in de Britse Hull, waar Tricoya moet worden gemaakt, loopt waarschijnlijk vanwege overheidsmaatregelen tegen Covid-19 ook vertraging op.

Accsys houdt nog vast aan zijn prognose voor het lopende boekjaar, dat eind maart afloopt. Alle eerdere verwachtingen vanaf april worden ingetrokken vanwege de onzekerheid rondom de coronapandemie. Het bedrijf benadrukt voor nu voldoende liquide middelen te hebben.