Premium Het beste van De Telegraaf

’Big tech maakt VS kwetsbaar’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Technologie zal de kar op de beurs even niet trekken, denkt Zeyenep Ozturk Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Niet de Verenigde Staten, maar Europa is op dit moment de beste plek om in te beleggen. Zeynep Ozturk-Unlu, chief investment officer voor Europa, Midden-Oosten en Afrika bij Deutsche Bank, hoort bij de economen die denken dat de Amerikaanse rente in nog wel even hoog blijft.