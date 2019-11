ABN AMRO roept investeerders bijeen

Griffith zat tot 2010 meerdere jaren in de Tweede Kamer. Ook was ze korte tijd wethouder en gemeenteraadslid in Amsterdam. Griffith, die haar carrière ooit begon als jurist bij het Ministerie van Justitie, is al commissaris bij onder meer hoogspanningsnetbeheerder TenneT en accountantskantoor KPMG.

