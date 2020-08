Zure smaak Galapagos en Adyen; Prosus in trek

De AEX stond rond twaalf uur 0,3% hoger op 554,1 punten. Donderdag had de belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter nog 1,4% ingeleverd. De AMX stond onveranderd op 801,6 punten

De overige Europese beursgraadmeters kwamen ook nauwelijks van hun plek. De Britse FTSE zakte 0,2%. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 stegen 0,2% respectievelijk 0,1%.

De indexfutures wezen op een licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de winsten van 0,2% tot 1,1% op donderdag.

Beleggers zetten zich over de teleurstelling heen dat nieuwe steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie nog altijd uitblijven, hoewel recente macroberichten per saldo tegenvallen. Zo vroegen vorige week meer Amerikanen een WW-uitkering aan dan de week ervoor.

Dat vanochtend uit de inkoopmanagersindices bleek dat het herstel van de Europese industrie hapert, leek beleggers ook weinig te deren. Vooral door de onverwachte dip in Frankrijk bleef de industriële bedrijvigheid op hetzelfde niveau als een maand geleden.

Hoop en vrees

Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Partner, benadrukt dat beleggers nog steeds tussen hoop en vrees zweven. Hij wijst er op dat er aan de ene kant de economische impact van de coronacrisis boven de markt blijft hangen, maar aan de andere kant de het vertrouwen in de komst van een coronavaccin dat steun geeft. „Naar verwachting zal aan het einde van het jaar als er meer duidelijkheid is over een mogelijk vaccin en over de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen de weg vrijkomen voor de AEX om de 600 punten weer op te zoeken, zeker als de grote namen, zoals ING en Shell die dit jaar flink achterblijven weer mee gaan doen. In de komende maanden hou ik echter rekening met een per saldo zijwaartse beweging van de koersen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Prosus met een winst van 2,8% aan kop geholpen door de mooie koersopleving bij de Chinese techreus Tencent, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft. Chipmachinefabrikant ASML had ook de wind in de rug en klom 1,3% in navolging van de goede gang vanzaken bij de grote Amerikaanse klant Intel een dag eerder.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield zette het donderdag ingezette herstel vanuit een historisch dieptepunt voort met een winst van 2,7%. DSM kon eveneens op kopersinteresse rekenen met een plus van 1,9%.

Relx won 0,7%, op het voornemen een Britse data-analysebedrijf over te nemen.

Het deze week geplaagde Galapagos leverde 4,4% in. Daarmee ging het lichte herstel van donderdag in reactie op de koersval van een dag eerder weer ruimschoots verloren. Toen werd bekend dat het biotechnologiebedrijf nog geen toestemming krijgt om zijn reumamiddel op de Amerikaanse markt te introduceren.

Adyen duikelde nog eens 4,5%, op het nieuws dat bestuurders ongeveer 15% van hun aandelen verkopen. Donderdag zakte het betalingsverwerkingsbedrijf al weg na licht tegenvallende kwartaalcijfers. Zakenbank Degroof Petercam verhoogde het koersdoel naar €1025, maar dat is nog altijd stevig onder het huidige niveau. Het verkoopadvies bleef zodoende gehandhaafd.

Bij de middelgrote fondsen sprintte koploper Basic-Fit 3,4% vooruit. Handelshuis Flow Traders zakte fractioneel na door Degroof Petercam van de kooplijst te zijn gehaald.

De in de AScX-index opgenomen bouwer Heijmans kreeg er na een tussentijdse dip 0,4% bij. De halfjaarcijfers vielen volgens onder meer ING en Degroof Petercam mee. De zakenbank zag aanleiding het koersdoel te verhogen, maar blijft bij zijn houdadvies.

