Nasdaq gaat door grens 10.000 punten heen

Na de sterke prestaties in het afgelopen jaar vervolgde de Nasdaq in 2020 aanvankelijk onverstoord de opgaande lijn. De bijna rechte streep omhoog werd in februari abrupt onderbroken, doordat beleggers massaal op de vlucht sloegen in reactie op de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Sinds het dieptepunt in maart in de tech-index al 23% opgelopen.

Vanaf eind maart werd een einde gemaakt aan de verkoopgolf op de techbeurs. De kooplust werd flink aangewakkerd nadat in het cijferseizoen het beeld naar voren kwam dat techaandelen juist profiteren van het massale thuiswerken in coronatijd.

Aan de hand van de steraandelen, zoals Microsoft en Amazon, werd in razend tempo een daling door de coronacrash weer gladgestreken. Met een nieuwe tussensprint in de voorbije weken ging de grens van 10.000 punten er maanden later alsnog aan.

Krachtige herstelbeweging

Voor Wim Zwanenburg, strateeg bij vermogensbeheerder Stroeve & Lemberger, kwam de krachtige herstelbeweging bij de techaandelen niet als een verrassing. „Niet alleen grote techfondsen hebben het in de voorbije maanden ontzettend goed gedaan, maar ook kleinere techbedrijven, zoals bijvoorbeeld videodienst Zoom. Het is juist in coronatijd weer aangetoond hoe groot het belang is van technologie om ook thuis te kunnen blijven werken. Bovendien is er extra stimulans gekomen voor bedrijven om de stap naar de cloud te maken.”

Daarnaast wijst hij er op dat biotechfondsen eveneens de kar hebben getrokken in de Nasdaq. „De zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus heeft de aandacht van beleggers getrokken.”

Zwanenburg gaat er van uit dat de Nasdaq de komende tijd de weg omhoog gaat vervolgen. „De opmars verloopt misschien in een wat rustiger tempo, maar de vooruitzichten zeker voor 2021 en 2022 zien er nog steeds goed uit voor de technologiesector door de uitrol van de 5G-technologie en het gebruik van Internet of Things.”

Uitzonderlijk goed

Vanaf 2010 heeft de Nasdaq uitzonderlijk goed gepresteerd. Na de scherpe terugval tijdens de schuldencrisis in 2008, en begin 2009 tot onder de grens van 2000 punten, werd de opmars gesteund door de sterk groeiende populariteit van het Amerikaanse socialmediabedrijf Facebook en de dominante positie van zoekmachinegigant Google. De index voor techbedrijven werd in de jaren daarna gelanceerd tot net onder de 8000 punten.

Aan het einde van 2018 volgde vanwege de zorgen over een verdere verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid nog een flinke verzwakking. Vanaf begin 2019 werd echter na drie renteverlagingen door de Federal Reserve de opgaande lijn stevig ingezet.

De techbeurs is in 1971 begonnen in New York bij een stand van 100 punten. Het was de eerste elektronische aandelenmarkt in de wereld waar de handel volledig automatisch wordt afgehandeld. De Nasdaq wordt daardoor ook wel schermenbeurs genoemd.