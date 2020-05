Prosus-ceo Bob van Dijk: Onze activiteiten zijn nu interessanter

Bob van Dijk, ceo van Prosus Ⓒ Dijkstra PROSUS 74.6 0.16 %

Bob van Dijk runt als ceo van Prosus een bedrijf dat wereldwijd investeert in online activiteiten op verschillende markten. Sinds februari is hij bezig met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor zijn bedrijf en ook naaste familie van Van Dijk werd getroffen. Het gaat inmiddels weer goed met ze. „Het heeft me goed gedaan hoe mensen zijn opgestaan en het juiste voor hun omgeving zijn gaan doen.”