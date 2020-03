’Lagarde kondigt stappen aan tegen coronacrisis’

Na renteverlagingen in Amerika en Groot-Brittannië is het nu de beurt aan ECB-baas Lagarde. Ⓒ REUTERS

Frankfurt - ECB-president Christine Lagarde vreest voor een nieuwe financiële crisis als overheden geen actie ondernemen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van een ingewijde dat ze dit dinsdag heeft gezegd in een videoconferentie met de leiders van de 27 EU-landen. Ook zou de ECB later deze week zelf stappen ondernemen.