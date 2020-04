Disney stuurt 'niet-essentiële' werknemers met verlof

Disney is hard getroffen door de coronapandemie. De twaalf pretparken die het bedrijf wereldwijd bezit zijn gesloten en de cruisemaatschappij die het runt ligt stil. Ook zijn veel films die de entertainmentreus dit jaar zou uitbrengen uitgesteld.

"Er is geen duidelijke indicatie wanneer we onze ondernemingen opnieuw kunnen opstarten", stelt het bedrijf in een verklaring. Daardoor is Walt Disney "gedwongen de moeilijke beslissing te maken om de volgende stap te nemen" en werknemers "wiens banen op dit moment niet noodzakelijk zijn" met verlof te sturen.

Het is niet duidelijk hoeveel werknemers getroffen worden door de maatregel. Disney heeft zo'n 177.000 mensen in dienst in zijn pretparken, hotels en cruisemaatschappij. De met verlof gestuurde werknemers worden niet ontslagen en kunnen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen, stelt het bedrijf.