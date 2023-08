Oud-topman FTX Bankman-Fried leeft op ’water en brood’ in Amerikaanse cel

Bankman-Fried die wordt verdacht van grootschalige fraude en witwassen in zijn tijd bij FTX, was aanvankelijk nog op borgtocht vrij. Eerder deze maand gelastte de rechter in New York, waar de zaak speelt, echter dat hij vervroegd weer achter de tralies moest.

De aanklagers in het proces hadden de rechter verzocht om de borgtocht van Bankman-Fried in te trekken. Zij beschuldigden hem van het lekken van document om een belangrijke getuige in diskrediet te brengen.

Voorgeleid

De oprichter van FTX werd eerder deze week in New York nog voorgeleid. Net als bij vorige zitting ontkende Bankman-Fried dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en witwassen.

FTX, een van grootste cryptoplatformen wereldwijd, ging november vorig jaar ten onder. De kelderende koersen van digitale munten en het massaal weghalen van geld door klanten werkten het faillisement in de hand.

Na de ondergang van FTX werd Bankman-Fried een maand later opgepakt in de Bahama’s. Hij had daar onder meer een penthouse van $40 miljoen. Ook zijn ouders deelden mee in zijn ongekende rijkdom.

Bankman-Fried moet voorlopig weer terug naar zijn cel. De zaak tegen hem krijgt pas begin oktober een vervolg.