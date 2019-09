Breuk met ITV kost John de Mol €100 miljoen

John de Mol wil zich volledig richten op Talpa Network. Ⓒ ANP Kippa

John de Mol en ITV verbreken eind dit jaar hun zakelijke banden. In 2014 nam het Britse mediaconcern John de Mol’s Talpa Media voor maximaal €1,1 miljard over. In ruil zou De Mol nog tot eind 2022 betrokken blijven bij het productiebedrijf dat onder meer The voice maakt. Daar komt drie jaar eerder dan gepland een eind aan, bevestigt een woordvoerder van Talpa Media.