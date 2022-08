Nederlander verbruikt kwart minder peperduur gas

Nederlandse huishoudens, door het kabinet opgeroepen om te besparen omdat Rusland de gaskraan heeft dichtgedraaid, bezuinigden zo zestien procent op hun het dure gas, blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van het CBS.

Oliebedrijven gingen tot 60 procent terug in verbruik. Ook chemiebedrijven, energiecentrales en tuinders zagen af van het dure gas. Veel bedrijven draaiden hun productie terug, tuinderskassen staan leeg nu de prijs vorige week een recordprijs van 310 euro per megawattuur bereikte. Twee jaar terug was dat zo’n 25 euro.

Bekijk ook: Gasprijs knalt omlaag bij steeds meer vulling reserves in Europa

Maandag zakte de gasprijs plots met 20 procent in. Tellingen toonden dat de gehaaste vulling van voorraden in Nederland en Europa richting de winter resultaat begint te boeken. Gasbergingen raken steeds voller. ,,Ook Nederland lijkt goed op koers om zijn doel om de bergingen voor november tot 80 procent te vullen te halen”, zegt lector energie Martien Visser (Hanzehogeschool Groningen).

’Blijven importeren’

,,Maar zulke volle bergingen, met straks hopelijk 14 miljard kuub gas, zeggen niet alles omdat het Nederlandse verbruik rond 40 miljard kuub ligt. We moeten ook komende winter overal nog gas blijven importeren”, waarschuwt directeur Ben Woldring van vergelijker Gaslicht.com met Visser. ,,Tegen enorm hoge prijzen, die consumenten doorberekend krijgen.”

Tegelijkertijd schroeft Nederland de aardgaswinning uit Groningen terug. Inclusief die afname van deze gasbel, zakte de totale Nederlandse winning in het eerste halfjaar met 31 procent.

Ten opzichte van vorig jaar voerde Nederland in het eerste halfjaar 3 procent meer aardgas in en voerde het 20 procent minder uit, zo meldt het CBS op basis van maandelijkse cijfers over het gasverbruik. Nederland haalde 26 procent minder gas uit Noorwegen en 70 procent minder via Duitsland. Dat is vermoedelijk Russisch gas, aldus de statistici.

Rusland heeft de export van zijn gas naar Duitsland via de pijpleiding Nord Stream 1 tot 20 procent van de gebruikelijke hoeveelheid beperkt.