Danone: veel sojamelk en babyvoeding gehamsterd

In Europa werden bovendien veel plantaardige producten gehamsterd, merkte Danone aan de verkopen van de sojaproducten van het merk Alpro. De omzet van die productcategorie groeide wereldwijd met ongeveer 15%, aldus het bedrijf.

Minder water

Die twee toenames zijn veel groter dan de groei van Danone als geheel: die kwam in het eerste kwartaal uit op 3,7%, tot een omzet van €6,2 miljard. Tegenover het hamsteren van de (in Nederland geproduceerde) babyvoeding en sojaproducten – en een toegenomen vraag naar sondevoeding in ziekenhuizen – staat dat consumenten minder flesjes water kopen van Danone-merken als Evian en Volvic.

Voor het tweede kwartaal verwacht Danone een nog sterkere impact van het coronavirus en de maatregelen om de uitbraak te bezweren. Het effect van hamsteren zal waarschijnlijk afnemen, terwijl de negatieve economisch gevolgen van de coronacrisis zullen toenemen. Dat zullen consumenten voelen in hun inkomens, wat het winkelgedrag kan veranderen.

Andere boodschappen

Danone ziet überhaupt dat mensen op een andere manier boodschappen doen door de coronacrisis. De vraag wordt veel grilliger. Het concern gaat in ieder geval voor bepaalde producten grotere verpakkingen verkopen en zich richten op voedingsmiddelen die thuis kunnen worden bereid.

Hoe alle gevolgen van de coronacrisis in elkaar grijpen kunnen de Fransen niet voorspellen – Danone trekt daarom alle prognoses voor 2020 in. Aan de beurs van Parijs staat het aandeel tegen half elf op bijna 3% verlies.