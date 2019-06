'Baas Mountainshield misleidend op televisie'

Het gaat om Selwyn Duijvestijn, nu eigenaar van Roi AM. Volgens de krant hekelt de toezichthouder vooral dat hij in het televisieprogramma Business Class onjuiste uitleg heeft gegeven over de herkomst van Mountainshield-rendementen.

Zo nam het fonds eind 2016 een aanmerkelijk belang in de lege beurshuls Inverko. Het in dat jaar door Mountainshield gerealiseerde rendement van dik 20 procent komt grotendeels op het conto van Inverko. Maar in een interview met Business Class-presentator Harry Mens begin 2017 noemde Duijvestijn Inverko niet als verklaring voor het goede beursjaar van Mountainshield. De last onder dwangsom van de AFM dateert van augustus 2017. De toezichthouder wilde dat Roi AM stopte met de misleidende statements. Dat gebeurde, waardoor er uiteindelijk geen dwangsom is betaald.

"Ik ben er gewoon veel te enthousiast ingegaan", zegt Duijvestijn zelf tegen het FD. "Maar ik vind misleiding een zwaar woord, zo zie ik het zelf niet." Hij stelt in bepaalde media-optredens "bewust" meer risico's te hebben vermeld.