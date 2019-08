Stofkam door functie-wirwar Danske Bank

Momenteel zijn er volgens vakbond Finansforbundet zo'n 3600 verschillende functies en titels bij de bank. De laatste jaren werden vaak weer nieuwe functies verzonnen als een bestaande functie niet helemaal passend was. De nieuwe koers betekent dat er uiteindelijk 400 titels moeten overblijven. Het idee achter de versimpeling is vooral om beter inzicht te krijgen in wie wat doet bij de bank. Of deze stap ook gepaard gaat met banenverlies is niet bekend.

De bank zegt een paar nieuwe functies in het leven te roepen. Dan gaat het vooral om medewerkers van afdelingen die zich bezighouden met het voorkomen van witwaspraktijken. Vorig jaar werd bekend dat Danske jarenlang miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan.