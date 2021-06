Directe verkoop van boeren aan consument groeit hard

Dat blijkt uit de monitor Korte Ketens van Wageninge Universiteit & Research (WUR) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Halverwege 2020 waren er ruim 7200 boeren die (een deel van) hun voedsel en sierteeltproducten direct aan de consument verkochten. De impact van corona is dus niet meegenomen.

De totale jaaropbrengst in de korte keten raamt de WUR op €1,36 miljard. De glastuinbouw met €595 miljoen verreweg de grootste bijdrage.

Van de 7200 boeren en tuinders in de korte keten verkopen 3400 uitsluitend rechtstreeks aan de consument. De overigen verkopen zowel direct als via de tussenhandel of alleen via de tussenhandel.

Vooral kleine en grote bedrijven

Binnen de fruitteelt en glastuinbouw leveren relatief de meeste bedrijven via de korte keten. In de melkveehouderij is het aantal korteketenbedrijven het grootst. Opvallend is dat vooral hele kleine agrarische ondernemingen en juist de hele grote veelvuldig direct aan de consument leveren.

Overigens speelt de leeftijd van de boer of tuinder een grote rol bij de keuze om direct aan consumenten te leveren. Bij bedrijven met een eigenaar van beneden de veertig jaar heeft 17% een korte keten. Daarnaast levert bijna 40% van de bioboeren direct aan de consument tegenover 13% van de gangbare agrarische bedrijven. Ook blijken multifunctionele boeren, dus ondernemers met een boerderijcamping of een zorgboerderij veel vaker producten aan huis te verkopen.

Noord-Brabant heeft de meeste korteketenbedrijven. Het aandeel in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Overijssel blijft met nog geen 10% achter.